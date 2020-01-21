Греф оценил назначение Белоусова первым вице-премьером

Глава Сбербанка Герман Греф фразой «здорово» оценил назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером, передает «РИА Новости».

Он также положительно отреагировал на назначение Максима Решетникова главой Минэкономразвития и выразил надежду, что «он справится».

21 января российский президент Владимир Путин подписал указы о структуре органов исполнительной власти, назначении вице-премьеров и министров. Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после послания главы государства Федеральному собранию, в котором Путин предложил внести изменения в Конституцию.