Адвокат историка Соколова сообщил о его переводе в один из СИЗО Москвы

Адвокат историка Соколова сообщил о его переводе в один из СИЗО Москвы

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, переведен из Института им. Сербского в один из СИЗО Москвы. Об этом сообщил РБК адвокат Соколова Александр Почуев. Ранее Соколов был направлен в медицинское учреждение для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

«Экспертиза еще не окончена, но находится в завершающей стадии. В канун новогодних праздников медики и следствие сочли нецелесообразным его [Соколова] дальнейшее содержание в условиях специализированного стационара. Сейчас он перемещен в один из московских следственных изоляторов», — сообщил РБК Почуев.

По словам адвоката, защита Соколова ожидает, что после завершения экспертизы историк будет возвращен в Санкт-Петербург, где сможет увидеться с родителями.

Соколов был задержан в Петербурге, на набережной реки Мойки, 9 ноября 2019 года, после того как его выловили из воды. Там он пытался утопить две отрезанные женские руки, находившиеся в рюкзаке, в котором также был обнаружен травматический пистолет. Позднее другие части тела убитой женщины нашли в квартире Соколова и у реки Екатерингофки.



После задержания он написал явку с повинной и признался в том, что убил 24-летнюю аспирантку СПбГУ и свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. По данному факту было возбуждено уголовное дело.