Кабмин не поддержал проект о расходовании маткапитала на покупку машины

Кабмин не поддержал проект о расходовании маткапитала на покупку машины

Правительство не поддержало идею траты материнского капитала на покупку автомобиля. Официальное заключение по соответствующему законопроекту опубликовано в электронной базе данных нижней палаты парламента.

29 октября группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение поправки в закон о материнском капитале.

Предлагается разрешить семьям с двумя и более детьми тратить средства маткапитала на приобретение автомобиля, произведенного на территории России, стоимостью до 1 млн рублей и мощностью не более 125 л.с.

Инициаторы законопроекта считают, что машина необходима семьям с детьми, и опираются на практику ряда регионов, где разрешено расходовать материнский капитал на покупку машины.