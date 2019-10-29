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Кабмин не поддержал проект о расходовании маткапитала на покупку машины

Правительство не поддержало идею траты материнского капитала на покупку автомобиля. Официальное заключение по соответствующему законопроекту опубликовано в электронной базе данных нижней палаты парламента.

29 октября группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение поправки в закон о материнском капитале.

Предлагается разрешить семьям с двумя и более детьми тратить средства маткапитала на приобретение автомобиля, произведенного на территории России, стоимостью до 1 млн рублей и мощностью не более 125 л.с.

Инициаторы законопроекта считают, что машина необходима семьям с детьми, и опираются на практику ряда регионов, где разрешено расходовать материнский капитал на покупку машины.

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Вопрос целевого использования автомобиля (для нужд семьи) предлагается решить путем постановки транспортного средства на регистрационный учет и ежегодным техосмотром на протяжении трех лет.

В заключении правительства на проект закона сказано, что действующие направления использования капитала непосредственно нацелены на улучшение жизни и условия содержания детей. Также приведена статистика, что 98% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий. Автомобиль, по мнению кабмина, не решает жизненно важных проблем семей с детьми.

Весной уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить тратить материнский капитал на оплату частных детских садов.

Теги: материнский капитал, Госдума, правительство России
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