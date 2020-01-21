МЧС показало видео с места пожара в Томской области

МЧС распространило видео с места происшествия в Томской области, где 11 человек погибли при пожаре в жилом доме.

На кадрах видно, как спасатели тушат одноэтажную деревянную постройку, из которой идет дым.

Видео: МЧС РФ

Пожар в доме в поселке Причулымский начался в ночь на 21 января. К тому времени, как туда добралась первая бригада пожарных, здание было полностью охвачено огнем. Площадь возгорания составила более 200 кв. м. После ликвидации огня спасатели приступили к разбору завалов и обнаружили тела погибших, большинство из которых — 10 человек — оказались гражданами Узбекистана. Власти Узбекистана сообщили, что погибшие работали в компании «Гринвуд», которая занимается лесозаготовками. Их тела планируют доставить на родину. Еще два человека, которые были в загоревшемся доме, выжили.

После пожара правоохранительные органы открыли уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3, ст. 109 УК России).