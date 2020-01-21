Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в 6 часов утра температура воздуха в Петербурге достигла плюс 4,8 градуса. Рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году, составлял плюс 4,6 градуса, пояснил синоптик.

Новый рекорд может быть установлен 21 января и в Москве, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура в столице составит плюс 3–5 градусов, а в Подмосковье — от плюс 1 градуса до плюс 6 градусов.

«По всей видимости, будет установлен абсолютный температурный рекорд, и падет предыдущее достижение 1898 года», — отметил синоптик.

По его словам, в течение дня в столице ожидается облачная погода, временами будет небольшой дождь, а вечером — ливень. Западный ветер достигнет 5–10 м/с, а в порывах — до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и к концу дня составит 735 мм ртутного столба.