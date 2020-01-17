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В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Об этом сообщается на сайте метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, температура достигла максимальной отметки в 22:00 мск. по данным синоптиков, средняя температура в городе с начала 2020 года превысила норму на 8,7 градуса, а с 1 декабря — на 7,4 градуса.

Таким образом, температура превысила отметку в плюс 3,1 градус, которая была зафиксирована в Москве утром 16 января. Этот показатель повторил температурный рекорд 1925 года. 

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в 2020 году весна в России будет на несколько градусов теплее климатической нормы. Синоптик отметил, что в январе и феврале температуры останутся достаточно высокими. По его словам, настоящей зимы в текущем сезоне ждать не стоит.

Теги: Москва, температурный рекорд, погода
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