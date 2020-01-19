Синоптики предупредили жителей Москвы о снегопаде и метели

На следующей неделе в Москве выпадет снег, а также возможны метели. Об этом сообщил ТААС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Изменение погоды ожидается во второй половине дня среды. Температура воздуха в ночь на четверг составит минус 1 градус — минус 6 градусов, днем поднимется до 0 градусов — минус 2 градуса. «Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки», — сказал он.

Вильфанд отметил, что земля за это время покроется снегом, а также вполне вероятны метели в связи с усилением ветра. Однако радоваться снегу москвичам придется недолго — к выходным температура вновь повысится.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в конце следующей недели в центральных и северо-западных регионах страны резко понизится температура воздуха. В Московском регионе ожидаются небольшие морозы.

Накануне специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РБК, что дневная температура 17 декабря в Москве превысила рекорд 1925 года, составив плюс 4,4 градуса. Днем ранее также был зафиксирован температурный рекорд — 16 января стало теплым за 140-летнюю историю метеонаблюдений.



