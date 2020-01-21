При пожаре в Томской области погибли иностранцы

Граждане Узбекистана, по предварительным данным, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Асиновском районе Томской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

В районной Единой дежурно-диспетчерской службе ТАСС уточнили, что пожар произошел на территории частной пилорамы, где проживали работники предприятия. По информации источника агентства в экстренных службах, в результате происшествия также пострадали два человека, а всего в одноэтажном доме проживали 12 рабочих, предположительно, граждане Узбекистана.

По информации генконсула Узбекистана в Новосибирске, из 11 погибших в пожаре пятеро являлись гражданами республики, передает «Интерфакс». Также среди погибших могли быть граждане КНР и Таджикистана.

Пожар в поселке Причулымский в Томской области произошел ранним утром 21 января. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что деревянное здание горит целиком. Пожар распространился на площади более 200 кв. м. После его ликвидации спасатели приступили к разбору завалов и обнаружили тела 11 человек.