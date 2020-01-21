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Общество ,  
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Таможня объяснила ошибки с пошлинами для клиентов зарубежных магазинов

Неправильное начисление пошлин за покупки в зарубежных интернет-магазинах, с которым столкнулись российские покупатели в начале 2020 года, произошло из-за сбоя в программе Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом пишет «Коммерсантъ».

С 1 января покупки жителей России в зарубежных магазинах дороже €200 и тяжелее 31 кг стали облагаться пошлинами (ранее облагались пошлинами покупки на €500). При превышении этой суммы покупатель должен заплатить таможне 15% от разницы между ценой товара, или €2 за каждый килограмм перевеса.

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В первые несколько дней января ФТС настраивала свои программы расчета пошлин под нововведения, сообщили в ведомстве. Из-за этого некоторые покупатели получили пошлины не от стоимости каждой отдельной посылки, а от всех, которые пришли на имя одного человека.

«Ситуация коснулась нескольких десятков одновременно поступивших экспресс-отправлений, после уточнения алгоритма расчет таможенных платежей осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении. В ФТС уточнили, что эти случаи были зафиксированы на Шереметьевской таможне, а с 15 января программа расчета пошлин работает правильно. В ФТС пояснили, что лишние средства, которые получатели заплатили за посылки, они могут вернуть или использовать в будущем для оплаты других пошлин.

Ранее в «Почте России» сообщали, что готовы к снижению беспошлинного порога с 1 января: ИТ-системы были доработаны, а сортировочные центры — модернизированы.

Теги: пошлины, ФТС, покупки
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