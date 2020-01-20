СМИ узнали об аресте во Франции семи подозреваемых в подготовке теракта

Французская полиция задержала в городе Бресте и его окрестностях семь человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщили радиостанции Europe 1 и France Bleu.

По данным источников, близких к расследованию, задержанные являлись членами радикального исламистского движения. Они готовили теракт во Франции, после чего планировали скрыться в иракско-сирийской зоне, сообщили источники. Сейчас задержанные, которым от 28 до 38 лет, находятся под стражей.

В конце ноября вооруженный мужчина устроил теракт на мосту в Лондоне. Он с ножом напал на прохожих и ранил несколько человек. Двое из пяти пострадавших скончались. Полиция нашла у мужчины фальшивый пояс смертника и признала нападение терактом. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».