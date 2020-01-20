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Шойгу обсудил с министром обороны Турции Сирию и Ливию

И.о. министра обороны России и глава Минобороны Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонные переговоры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение российского Минобороны.

В ходе разговора стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в североафриканском регионе, говорится в сообщении. Отдельно министры затронули ситуации в Сирии и Ливии, отметили в ведомстве.

Кирилл Семенов Внешнее примирение: какие шансы дала Ливии конференция в Берлине
Мнение

Россия и Турция принимают активное участие в урегулировании конфликтов в Сирии и Ливии.

За власть в Ливии ведут борьбу созданное при поддержке ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. 19 января лидеры России и Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин приняли участие в международной конференции по Ливии. В ходе конференции участники согласовали всеобъемлющий план по урегулированию конфликта между ЛНА и ПНС.

Ситуация в Сирии обострилась в конце декабря 2019 года в связи с атаками террористов в Идлибе. Тогда около 700 тыс. боевиков попытались прорвать позиции сирийской правительственной армии у города Синджар. 9 января в идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня.

Теги: Сергей Шойгу, Минобороны, Сирия, Турция
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