Шойгу обсудил с министром обороны Турции Сирию и Ливию

И.о. министра обороны России и глава Минобороны Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонные переговоры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение российского Минобороны.

В ходе разговора стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в североафриканском регионе, говорится в сообщении. Отдельно министры затронули ситуации в Сирии и Ливии, отметили в ведомстве.

Россия и Турция принимают активное участие в урегулировании конфликтов в Сирии и Ливии.

За власть в Ливии ведут борьбу созданное при поддержке ООН Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и Ливийская национальная армия (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. 19 января лидеры России и Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин приняли участие в международной конференции по Ливии. В ходе конференции участники согласовали всеобъемлющий план по урегулированию конфликта между ЛНА и ПНС.