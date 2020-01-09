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Минобороны заявило о введении режима перемирия в сирийском Идлибе

В зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб в Сирии в соответствии с договоренностями с турецкой стороной введен режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

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Уточняется, что режим перемирия начал действовать с 14:00 (мск) 9 января. При этом, отмечается в сообщении, незаконные вооруженные группировки за прошедшие сутки совершили 16 обстрелов в населенных пунктах в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама. 

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В том числе обстрелы продолжались и на территории идлибской зоны деэсклации. Российский центр по примирению сторон призвал эти группировки прекратить вооруженные провокации и встать на путь мирного урегулирования конфликтов.

В середине декабря 2019 года в Идлибе произошло обострение ситуации, после того, как около 700 боевиков атаковали силы правительственных войск Сирии у города Синджар. Ситуация в Идлибе позднее стала предметом обсуждения на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности. 

Теги: Сирия, Идлиб, перемирие
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