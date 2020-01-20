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Политика ,  
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В Совфеде назвали возможные сроки голосования по поправкам в Конституцию

Голосование граждан по изменению Конституции может пройти после принятия закона парламентом, сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас. Его слова передает «РИА Новости».

Клишас отметил, что в таком случае россияне будут голосовать за документ целиком.

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
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Ранее о том, что голосование по поправкам в основной закон пройдет после того, как их примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили источники РБК, близкие к администрации президента.

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Теги: Конституция, поправки, Андрей Клишас
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