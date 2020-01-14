СМИ сообщили о поездке Козака и Орешкина на форум в Давос

Правительство России на Всемирном экономическом форуме в Давосе будут представлять вице-премьер Дмитрий Козак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве. Такую же информацию со ссылкой на источники в деловых кругах дали «РИА Новости» и «Интерфакс».

11 января глава Минэнерго Александр Новак говорил, что главой российской делегации на форуме в Давосе станет Орешкин.

Официальный представитель Козака Илья Джус не подтвердил РБК, что вице-премьер поедет в Давос. Форум в этом году пройдет 21–24 января.

9 января Росконгресс сообщил, что в рамках деловой программы «Русского дома» на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе пройдут сессии, посвященные кибербезопасности, криптоэкономике, а также экологии, социальной сфере и корпоративному управлению.

