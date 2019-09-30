СМИ узнали о свыше 60 штрафах Бочкаревой за нарушение ПДД

Актриса Наталья Бочкарева, которую подозревают в хранении наркотиков, неоднократно нарушала правила дорожного движения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, всего Бочкарева получила 67 штрафов на 25,75 тыс. руб. Часть она еще не оплатила, долг составляет 5 тыс. руб. По информации газеты, штраф за последнее нарушение актрисе выписали в субботу и он пока также не оплачен.

«Московский комсомолец» также сообщает, что Бочкарева собрала множество штрафов, в частности за превышение скорости, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. По информации издания, из них не оплачено как минимум восемь квитанций.

О задержании Бочкаревой сообщили РЕН ТВ и Telegram-канал Baza. По их данным, актрису остановили на улице Стромынка для проверки документов из-за подозрительного вождения. При досмотре у Бочкаревой обнаружили сверток с кокаином. Ее представитель опровергала эти сведения, сама актриса назвала информацию ложью и пригрозила распространителям слухов судом.