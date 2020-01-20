Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 12:29
В Роскомнадзоре назначили нового пресс-секретаря Общество, 15:31 Журналисты засняли на видео беседу Медведева и Мишустина перед заседанием Политика, 15:22 Больница здорового человека: как сделать медицину комфортной Pro, 15:09 История Томаса Петерффи — отца электронного трейдинга Quote, 15:08 Почему без перекрашивания не обходится ни один фильм РБК Стиль и LG OLED, 15:05 Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии Политика, 15:05 Глава Чувашии извинился за слова о необходимости «мочить журналистов» Общество, 15:02 Осквернивший памятник Пушкину в Минске пришел в милицию с повинной Общество, 14:54 Рабочая группа предложила принять федеральный закон о Госсовете Политика, 14:51 В Перми ввели режим ЧС после прорыва трубы в отеле Общество, 14:40 38 из 100 крупнейших мировых банков заключили партнерство с Ripple Крипто, 14:38 Топ-11 крупных утечек данных за девять лет РБК и Microsoft, 14:35 Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина Политика, 14:33 Очевидцы сообщили подробности инцидента в мини-отеле в Перми Общество, 14:30
Отставка правительства Медведева ,  
0 

Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил главе государства Владимиру Путину состав нового правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

«Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали», — отметил он.

По словам Пескова, доклад будет представлен Путину в течение конституционного срока, который «еще не истек».

Отставка правительства России. Главное
Политика

Согласно ст. 112 Конституции России, глава кабмина должен не позднее недельного срока после назначения представить российскому президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства 16 января. Таким образом, соответствующий доклад новый премьер-министр должен представить до 23 января.

Сам Мишустин заявил, что список кандидатов на посты в новом правительстве будет представлен президенту в ближайшее время.

Теги: Кремль, Владимир Путин, состав, правительство, Михаил Мишустин
Материалы по теме
Мишустин назначил своего преемника на пост главы ФНС
Политика
Медведев и Мишустин провели часовую беседу один на один
Политика
Мишустин после встречи с Медведевым назвал главную задачу нового кабмина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter