Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил главе государства Владимиру Путину состав нового правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

«Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали», — отметил он.

По словам Пескова, доклад будет представлен Путину в течение конституционного срока, который «еще не истек».

Согласно ст. 112 Конституции России, глава кабмина должен не позднее недельного срока после назначения представить российскому президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.