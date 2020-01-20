Сервисная компания заявила о закрытом эвакуационном выходе отеля в Перми

Эвакуационный выход из мини-отеля «Карамель» в Перми, где в результате прорыва трубы отопления пять человек погибли и еще шесть пострадали, был закрыт, сообщили ТАСС в пресс-службе Пермской сетевой компании (ПСК), которая обслуживает дом.

Для расследования причин случившегося там создали специальную комиссию. «В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход», — цитирует агентство сообщение компании.

Там также добавили, что теплопровод был передан ПСК департаментом имущественных отношений городской администрации только в конце 2019 года.

РБК направил запрос в ПСК.