Зеленский сообщил о начале результативного диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что ему удалось наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

«С президентом Российской Федерации на сегодняшний день у нас начался диалог», — сказал украинский лидер. По его словам, главам двух стран удалось «создать формат для диалога, который привел к чувствительным решениям».

Президент Украины сообщил, что ранее он неоднократно говорил с Путиным по телефону, однако впервые они встретились только на «нормандском» саммите в Париже 9 декабря. «Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет перерыва в переговорах в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция. — РБК) нам удалось договориться. После этого произошел второй обмен заключенными — самый большой», — уточнил он.

Зеленский также выразил надежду, что Путин понимает, что Украина является независимым государством и «самой большой страной в Европе». «Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе», — заявил президент Украины, добавив, что ему не известно, что именно думает его российский коллега.