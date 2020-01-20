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Зеленский сообщил о начале результативного диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что ему удалось наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

«С президентом Российской Федерации на сегодняшний день у нас начался диалог», — сказал украинский лидер. По его словам, главам двух стран удалось «создать формат для диалога, который привел к чувствительным решениям».

Президент Украины сообщил, что ранее он неоднократно говорил с Путиным по телефону, однако впервые они встретились только на «нормандском» саммите в Париже 9 декабря. «Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет перерыва в переговорах в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция. — РБК) нам удалось договориться. После этого произошел второй обмен заключенными — самый большой», — уточнил он.

Зеленский также выразил надежду, что Путин понимает, что Украина является независимым государством и «самой большой страной в Европе». «Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе», — заявил президент Украины, добавив, что ему не известно, что именно думает его российский коллега.

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На вопрос, есть ли сегодня возможность достичь полного мира в Донбассе, Зеленский ответил, что никогда бы не стремился к президентству на Украине, если бы не имел такой цели. «Я хотел бы, чтобы примирение настало как можно быстрее. Есть очень сложные вопросы. Я вижу прогресс, потому что количество перестрелок значительно сократилось. Но проблема все еще есть», — подчеркнул он.

9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров «нормандской четверки», в рамках которого прошла первая отдельная встреча Путина и Зеленского. Российский лидер заявил, что переговоры прошли по-деловому. Зеленский отметил, что беседа завершилась «ничьей». В ходе саммита лидеры стран также договорились об обмене пленными. После этого стороны конфликта в Донбассе согласились освободить пленных по принципу «всех установленных на всех установленных».

31 декабря стороны по телефону обсудили обмен удерживаемыми лицами, который прошел 29 декабря, а также составление списков для будущих обменов.

Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин
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