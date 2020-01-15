Политика , 15 янв, 17:50
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Зеленский сообщил Меркель о подготовке новых списков на обмен в Донбассе
Киев занимается подготовкой новых списков для обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сообщение о телефонном разговоре опубликовано на сайте президента Украины.
Предыдущий обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками состоялся 29 декабря.
«Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек», — отметил Зеленский, поблагодарив Меркель в содействии для предыдущего обмена.
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