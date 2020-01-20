Шнуров опубликовал стихотворение о ЧП с прорывом трубы в Перми

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о прорыве трубы в мини-отели в Перми, в результате которого погибли пять человек, среди которых был один ребенок. Он опубликовал его в Instagram.

Шнуров сравнивает прогнившие трубы здания с системой и отмечает, что, судя «по докладам и событиям», во всем виноваты «Запад и хохлы». «Конституцию мы быстро перепишем, ну а перед этим поскорбим», — отмечает в стихотворении Шнуров.





https://www.instagram.com/p/B7iN6hJoS8s/

Инцидент в пермском мини-отеле произошел ночью 20 января. Из-за прорыва трубы с кипятком, горячей водой залило помещение отеля. В результате пять человек, в том числе четырехлетняя девочка, погибли. Еще трое пострадали, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Из-за инцидента возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать расследование в центральный аппарат ведомства.