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Общество ,  
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При прорыве трубы в пермском отеле погиб ребенок

Среди пятерых погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-отеле «Карамель» в Перми есть один ребенок, сообщила РБК пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Андреева.

«К сожалению, пять человек погибли, среди них один ребенок», — сказала она.

Еще три человека пострадали, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, двое — средней степени тяжести. Кроме того, еще три человека — в том числе двое спасателей — отказались от госпитализации, их будут лечить амбулаторно, сообщили РБК в пресс-службе городской скорой помощи.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.

Прорыв трубы произошел в ночь на 20 января, вода затопила помещения мини-отеля, который расположен на цокольном этаже жилого дома. По факту гибели людей возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

Теги: Пермь, ребенок, новости РБК
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