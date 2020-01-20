При прорыве трубы в пермском отеле погиб ребенок

Среди пятерых погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-отеле «Карамель» в Перми есть один ребенок, сообщила РБК пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Андреева.

«К сожалению, пять человек погибли, среди них один ребенок», — сказала она.

Еще три человека пострадали, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, двое — средней степени тяжести. Кроме того, еще три человека — в том числе двое спасателей — отказались от госпитализации, их будут лечить амбулаторно, сообщили РБК в пресс-службе городской скорой помощи.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.