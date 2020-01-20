В сухом доке в Архангельске произошел пожар на судне «Выборг»

В Архангельске утром 20 января произошел пожар на судне «Выборг», которое стоит в сухом доке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

Информация о возгорании поступила дежурному диспетчеру в 09:50 по местному времени (совпадает с московским). На место происшествия выехали 43 человека и 13 единиц техники.

Загорелся корабль размерами 34х8 м. В 10:32 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

По данным ТАСС, источник огня находился на корме в румпельном помещении.

12 декабря в Североморске (Мурманская область) загорелся единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В результате погибли два человека.