Корейский фильм «Паразиты» стал лауреатом премии Гильдии киноактеров США

Южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо стал лауреатом премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) за лучший актерский состав. Об этом сообщается на сайте премии.

Сюжет «Паразитов» связан с историей двух корейских семей из разных социальных слоев. Завязкой сюжета становится удачная попытка одного из детей бедной семьи устроиться репетитором к богачам. Постепенно он помогает устроиться на работу в эту семью своей сестре, отцу и матери. При этом работодатели из богатой семьи не знают о том, что их прислуга, водитель и учителя их детей являются родственниками. Из-за этой тайны по ходу фильма разворачивается трагедия.

Помимо южнокорейской кинокартины, среди номинантов на главную премию были такие фильмы, как «Скандал», «Ирландец», «Кролик Джоджо» и «Однажды в Голливуде».

Премии гильдии за лучшую мужскую роль был удостоен Хоакин Феникс за «Джокера». В категории «Лучшая мужская роль второго плана» победил Брэд Питт, сыгравший в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».