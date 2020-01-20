Зеленскому не предложили выступить на форуме в Израиле

Президент Украины не будет выступать на форуме в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения узников концентрационного лагеря Освенцим, который пройдет 22–23 января. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

Отвечая на вопрос журналиста, собирается ли он произносить речь на форуме, Зеленский сказал, что такого предложения от организаторов не получил.

«Знаю, что у израильской стороны другой формат мероприятия, нас [лидеров приглашенных стран] не пригласили выступить», — заявил Зеленский, добавив, что на церемонии он присутствовать будет в любом случае.

По его словам, ему не важно, будет он произносить речь или нет. Однако, добавил Зеленский, дать ему возможность выступить на этой церемонии «было бы справедливо», так как во время Холокоста погибло множество украинских евреев.

Также президент Украины пояснил, что он не был уверен в том, что примет участие в мероприятиях, посвященных жертвам Холокоста во время Второй мировой войны, из-за трагедии с крушением Boeing в Иране.