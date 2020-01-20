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Политика ,  
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Зеленскому не предложили выступить на форуме в Израиле

Президент Украины не будет выступать на форуме в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения узников концентрационного лагеря Освенцим, который пройдет 22–23 января. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

Отвечая на вопрос журналиста, собирается ли он произносить речь на форуме, Зеленский сказал, что такого предложения от организаторов не получил.

«Знаю, что у израильской стороны другой формат мероприятия, нас [лидеров приглашенных стран] не пригласили выступить», — заявил Зеленский, добавив, что на церемонии он присутствовать будет в любом случае.

По его словам, ему не важно, будет он произносить речь или нет. Однако, добавил Зеленский, дать ему возможность выступить на этой церемонии «было бы справедливо», так как во время Холокоста погибло множество украинских евреев.

Также президент Украины пояснил, что он не был уверен в том, что примет участие в мероприятиях, посвященных жертвам Холокоста во время Второй мировой войны, из-за трагедии с крушением Boeing в Иране.

«Я не мог точно сказать властям Израиля, буду ли участвовать в мероприятии, потому что не знал, когда Украина получит тела погибших в авиакатастрофе граждан», — заявил Зеленский.

Мероприятия в память жертв Холокоста и 75-летия освобождения Освенцима пройдут в мемориальном комплексе Яд ва-Шем в Иерусалиме. На форум приглашены многие мировые лидеры, в том числе главы Франции, Великобритании, США, Германии. Владимир Путин также вошел в список приглашенных мировых лидеров. Из программы мероприятия следует, что он должен выступить там одним из основных докладчиков.

В январе президент Польши Анджей Дуда решил не ехать в Израиль на мероприятия в память освобождения Освенцима. Польские СМИ выдвигали разные версии отказа. По одной из версий, выдвинутой источниками Gazeta Wyborcza, Дуда не поедет в Иерусалим из-за российского лидера Владимира Путина.

Теги: Владимир Зеленский, Израиль, Холокост
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