На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста и пригрозили Зеленскому

Неизвестные в селе Богдановка Николаевской области Украины осквернили памятник жертвам Холокоста, а также оставили записку с угрозами в адрес президента страны Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. О случившемся также сообщило издание «Украина.ру».

«В Богдановке на месте массового убийства 54 тыс. евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко (бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, ныне — вице-президент Европейского еврейского конгресса — РБК) и меня», — говорится в сообщении.

Также авторы послания пригрозили Долинскому и Зеленскому холокостом в случае продажи украинской земли, следует из записки, снимок которой разместил директор комитета.

В апреле 2018 года неизвестные в Полтаве осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма. Тогда вандалы нанесли на мемориал антисемитские лозунги и нацистское приветствие. Впоследствии оскорбительные надписи были закрашены.