ВШЭ обсудит введение запрета на политические заявления со студентами

В Высшей школе экономики планируют обсудить на студенческом совете предложение запретить учащимся политические высказывания от лица университета. Об этом ТАСС заявил директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.

По его словам, перед вынесением поправок во внутренние правила вуза на ученый совет администрация университета направила их студсовету. Его участники должны обсудить предложенные изменения 21 января.

17 января стало известно, что ВШЭ планирует изменить внутренние правила. В соответствии с предлагаемыми поправками студенты не смогут делать политические заявления не только от лица университета, но и от лица «неопределенного круга учащихся или работников» вуза, в том числе, например, от лица проживающих в общежитии или обучающихся на одном факультете. Цель поправок — исключить возможное влияние таких заявлений на вуз и указание на связь с ним тех лиц, которые эти заявления делают.

Все студенты, которые занимаются политической и другой деятельностью, которая вызывает разногласия в обществе, должны избегать любой связи с вузом. Поправки накладывают новые обязательства и на сотрудников ВШЭ — теперь их публикации и выступления должны оставаться в рамках «экспертной или аналитической позиции».

По словам проректора университета Валерии Касамары, изменения, вносимые во внутренние нормативные акты ВШЭ, нужны для того, чтобы позиция одного человека — студента или сотрудника — не воспринималась в качестве позиции всего вуза.