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ВШЭ обсудит введение запрета на политические заявления со студентами

В Высшей школе экономики планируют обсудить на студенческом совете предложение запретить учащимся политические высказывания от лица университета. Об этом ТАСС заявил директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.

По его словам, перед вынесением поправок во внутренние правила вуза на ученый совет администрация университета направила их студсовету. Его участники должны обсудить предложенные изменения 21 января.

17 января стало известно, что ВШЭ планирует изменить внутренние правила. В соответствии с предлагаемыми поправками студенты не смогут делать политические заявления не только от лица университета, но и от лица «неопределенного круга учащихся или работников» вуза, в том числе, например, от лица проживающих в общежитии или обучающихся на одном факультете. Цель поправок — исключить возможное влияние таких заявлений на вуз и указание на связь с ним тех лиц, которые эти заявления делают.

Все студенты, которые занимаются политической и другой деятельностью, которая вызывает разногласия в обществе, должны избегать любой связи с вузом. Поправки накладывают новые обязательства и на сотрудников ВШЭ — теперь их публикации и выступления должны оставаться в рамках «экспертной или аналитической позиции».

По словам проректора университета Валерии Касамары, изменения, вносимые во внутренние нормативные акты ВШЭ, нужны для того, чтобы позиция одного человека — студента или сотрудника — не воспринималась в качестве позиции всего вуза.

Лавров также рассказал ТАСС, что инициатива обсуждалась на встрече руководства Вышки и студентов 17 января. По его словам, беседа была «довольно эмоциональной», учащиеся заявили, что не хотят диалога, а желают выдвинуть требования к университету. При этом директор по связям с общественностью отметил, что никому из них не предлагалось отчислиться.

2 августа студента ВШЭ Егора Жукова задержали на несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Его сначала обвиняли по статье об участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), однако затем это дело закрыли и открыли новое — по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). В декабре Жукова приговорили к трем годам условно.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявлял, что вуз не поддерживает политическую активность Жукова. Он выразил мнение, что студент еще очень молод, амбициозен и может поменять свои политические взгляды. При этом он отмечал право Жукова на справедливый суд.

Теги: ВШЭ, запрет, высказывания, студенты
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