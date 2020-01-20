В Лондоне при нападении с ножом погибли три человека

Три человека скончались от ножевых ранений в районе Редбридж на востоке Лондона. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Экстренные службы получили жалобу о нарушении общественного порядка 19 января в 19:38 по местному времени (22:38 мск). Смертельные ранения получили три человека в возрасте от 20 до 30 лет.

Детектив Стивен Клейман отметил, что, вероятно, полиция будет вести расследование этого происшествия как тройного убийства. Правоохранители проводят судебно-медицинскую экспертизу.

В конце ноября 2019 года вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате погибли два человека и трое пострадали. Полицейские застрелили нападавшего на месте происшествия. Им оказался 28-летний Усман Хан.