Полиция сообщила о серии нападений с ножом в Лондоне

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который может стоять за четырьмя нападениями на прохожих в районе Эдмонтон. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

«Четыре нападения с ножом рассматриваются как потенциально связанные. Четыре жертвы являются представителями разных социальных групп и, вероятно, выбраны нападавшим, поскольку находились на улице одни и были уязвимы», — говорится в сообщении полиции. Отмечается, что инциденты не рассматриваются как связанные с терроризмом. По мнению полиции, нападавшим являлся мужчина с вероятными психическими расстройствами.

30 марта неизвестный напал на 45-летнюю женщину, которая остается в больнице в критическом состоянии. 31 марта злоумышленник напал на 52-летнего мужчину и нанес ему ножевое ранение. Также нападения были совершены на 23-летнего и 29-летнего мужчин, ранения не угрожают их жизни.

В феврале во французском Марселе полиция застрелила напавшего с ножом на прохожих. Мужчина атаковал нескольких человек рядом с отделом полиции. Когда на место происшествия прибыли полицейские, нападавший достал огнестрельное оружие, он был убит в перестрелке.