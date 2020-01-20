Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил своего российского коллегу Владимира Путина сфотографироваться перед конференцией в Берлине. Видео опубликовал телеканал RT в своем аккаунте в Twitter.

В ролике показано, что участники саммита собрались, чтобы сделать фотографии перед началом переговоров. Среди них были Эмманюэль Макрон, канцлер Гермации Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие, однако не было Владимира Путина.

Меркель указала на отведенное российскому лидеру место, после чего начала смотреть по сторонам. Затем Макрон жестом позвал Путина фотографироваться и пожал ему руку.