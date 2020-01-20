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Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил своего российского коллегу Владимира Путина сфотографироваться перед конференцией в Берлине. Видео опубликовал телеканал RT в своем аккаунте в Twitter.

В ролике показано, что участники саммита собрались, чтобы сделать фотографии перед началом переговоров. Среди них были Эмманюэль Макрон, канцлер Гермации Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие, однако не было Владимира Путина.

Меркель указала на отведенное российскому лидеру место, после чего начала смотреть по сторонам. Затем Макрон жестом позвал Путина фотографироваться и пожал ему руку.

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Накануне в Берлине прошла конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Она состоялась по инициативе Меркель. В саммите участвовали представители России, Франции, Германии, Великобритании, Турции и ряда других государств. Канцлер ФРГ также пригласила на встречу командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и главу созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. По словам Меркель, они не участвовали в дискуссии из-за разногласий.

В Ливии после с свержения лидера Муаммара Каддафи в 2011 году идет гражданская война, в которой участвуют ПНС и ЛНА.

Теги: Владимир Путин, Берлин, конференция, Ливия
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