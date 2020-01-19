Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули берлинский саммит по урегулированию конфликта в Ливии, передает корреспондент РБК.

Международная конференция по Ливии проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. На переговоры в Берлин прибыли командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия Фаиз Саррадж. Кроме того, во встрече примут участие представители ряда стран, в том числе России, США, Великобритании и Франции. По данным CNN, проект итогового документа по встрече предусматривает введение санкций против нарушителей режима прекращения огня в Ливии.

Во время состоявшихся перед началом саммита переговоров Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину, что необходимо положить конец «поведению» Хафтара. Фельдмаршал не подписал соглашение о перемирии на встрече в Москве, что показывает его желание решить конфликт военным путем, сказал он.