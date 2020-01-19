Помпео пожелал ливийцам самим определять свое будущее

Ливийцы должны сами решить, каким будет их будущее, написал в своем Twitter госсекретарь Майк Помпео.

«Пришло время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее — будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками. Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью через посредничество ООН», — отметил Помпео.

Такое заявление госсекретарь США сделал, находясь в Берлине на международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Эта конференция проходит в столице Германии 19 января по инициативе канцлера Ангелы Меркель. На переговоры она пригласила представителей противоборствующих сторон — командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара и главу правительства нацсогласия Фаиза Сарраджа. Во встрече также принимают участие представители России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ.

Ранее противоборствующие стороны ливийского конфликта провели встречу в Москве при участии глав МИД России и Турции. Однако достичь желаемого результата — перемирия — на тех переговорах так и не удалось. Хафтар уехал из России без подписания соглашения, попросив дать ему время для консультаций с союзниками.