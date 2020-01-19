Путин выразил надежду на продолжение диалога с Хафтаром по перемирию

Несмотря на то что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не подписал соглашения о перемирии, Москва надеется на возобновление переговоров по конфликту в Ливии, заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Действительно, не все удалось, одна из сторон заявления — пока во всяком случае — не поддержала, но мы не теряем надежды, что диалог будет продолжен, и будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен», — сказал Путин.

Российский президент ранее прилетел в Берлин для участия в международном саммите по урегулированию ливийского кризиса. Инициатором встречи выступила канцлер Германии Ангела Меркель, пригласившая на переговоры конфликтующие стороны — Хафтара и главу созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа. В переговорах также будут участвовать США, Китай, Франция и другие страны.

До берлинской конференции по Ливии в Москве 13 января прошли переговоры между представителями противоборствующих сторон республики и министрами иностранных дел Турции и России, однако Хафтар уехал из России, не подписав соглашения о перемирии. Он попросил дать ему время для дополнительных консультаций, пояснили позднее в российском Минобороны.

В Ливии после падения режима лидера Муаммара Каддафи в 2011 году не удалось сформировать единого правительства. С 2017 года армия Хафтара противоборствует войскам Сарраджа, контролирующего Триполи. В конце прошлого года ПНС запросило у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана военную поддержку, на что в ответ Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для «изгнания иностранных сил».