Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский и офис главы государства выразили соболезнования семьям и близким погибших при крушении украинского Boeing в Иране. Соответствующая запись появилась в Facebook офиса президента.

«Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате падения самолета авиакомпании МАУ, уже на родине», — также отмечается в сообщении.

Борт с телами погибших украинцев прибыл в аэропорт Борисполь 19 января. Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук приняли участие в траурной церемонии. На мероприятие также пришли спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Иван Баканов, бортпроводники авиакомпании МАУ и родственники погибших.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполняющий рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета. Из 176 человек, находившихся на борту, никто не выжил. По данным МИД Украины, погибли 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 (включая экипаж) — Украины, десять граждан Швеции, четверо — Афганистана.