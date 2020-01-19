Крушение украинского самолета в Иране , 19 янв, 12:37
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Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук приняли участие в траурной церемонии встречи тел украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Трансляцию прибытия самолета в аэропорт «Борисполь» в Киеве ведет в Facebook телеканал «Громадське».
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