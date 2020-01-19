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Курс доллара на 18 января USD ЦБ: 61,53 (-0,04)

Курс евро на 18 января EUR ЦБ: 68,54 (-0,12)

В Сеуле на 100-м году жизни умер основатель группы компаний Lotte

Медведев после отставки правительства отправился кататься на лыжах

Медведев назвал еще один фактор для отставки правительства

Более 2 млн россиян приняли участие в крещенских купаниях

Развездчик сообщил детали операции по спасению Кракова в 1945 году

СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone

Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране

Эрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии

Макгрегор заявил о желании провести бой с Нурмагомедовым в Москве

Пентагон показал форму космических войск США

Российский боец Олейник победил соперника из США на турнире UFC

Аэропорт Тегерана приостановил работу из-за снегопада

Британская драма «1917» получила главный приз Гильдии продюсеров Америки

СМИ сообщили о 70 погибших в результате атаки на военных в Йемене