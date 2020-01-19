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Силуанов назвал поддержку семей с детьми приоритетом

Татьяна Голикова и Антон Силуанов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов заявил, что внедрение мер по поддержке российских семей, о которых во время послания Федеральному собранию говорил глава государства Владимир Путин, является приоритетным направлением работы властей.

«Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов», — сказал Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Татьяна Голикова в свою очередь заявила, что сейчас есть все необходимые составляющие, чтобы решать поставленные Путиным задачи. «Есть ресурсы и воля — все составляющие, чтобы решать самые сложные задачи», — отметила она.

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18 января Путин во время разговора с одним из ветеранов Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге затронул тему поддержки семей с детьми. Глава государства раскритиковал выступающих против государственной поддержки для семей с детьми и назвал их «моральными уродами».

В послании Федеральному собранию, которое Путин озвучил 15 января, он назвал одной из главных в России проблему с рождаемостью и указал на необходимость «выбраться из демографической ловушки». Президент предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка и увеличить его на 150 тыс. руб., а также ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом и обеспечить бесплатным питанием учеников начальных классов.

Теги: Антон Силуанов, Татьяна Голикова, семьи
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