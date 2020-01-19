Эрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поднять тему сирийского Идлиба на конференции по Ливии в Берлине, сообщает издание Timeturk.

Турецкий лидер отметил, что тема Идлиба стала особо актуальной в последнее время, так как несмотря на перемирие, атаки там продолжаются. «Пришло время остановить жестокость. Во время встречи в Берлине мы также поднимем вопрос Идлиба», — сказал Эрдоган журналистам.

Ситуация в Идлибе обострилась в середине декабря 2019 года, когда около 700 боевиков атаковали силы правительственных войск Сирии у города Синджар. С 9 января в идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня в соответствии с договоренностями с турецкой стороной.

Международная конференция по Ливии состоится в Берлине 19 января. Инициатором ее проведения стала канцлер Германии Ангела Меркель. Она пригласила представителей сторон конфликта в Ливии, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фелдьмаршала Халифу Хафтара и главу созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Кроме того, в конференции примут участие представители России, США, Китая, Великобритании, Франции, Турции, Египта, Алжира и ОАЭ.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. Столицу страны Триполи контролирует признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем. С 2017 года ПНС находится в конфликте с Ливийской национальной армией, которая формально подчиняется палате представителей Ливии, базирующейся в Тобруке. Ее лидером является маршал Халифа Хафтар. В 2019 году силы Хафтара начали штурм Триполи, однако до сих пор не смогли занять город.