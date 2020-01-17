Погода в Москве второй день подряд побила рекорд по теплу за 95 лет

К 14:00 температура в Москве составила плюс 4,4 градуса, что превышает рекорд 95-летней давности, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Кроме того, этот день стал самым теплым с начала года.

По ее словам, предыдущая рекордная температура 17 января была зафиксирована в 1925 году. Тогда воздух прогрелся до 4,2 градуса тепла.

С Поздняковой согласился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с РБК он отметил, что что к 13:00 на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров достигли плюс 4,3 градуса. По его словам, 17 января стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений в эту дату.

Позднякова сообщила, что по прогнозу сегодня не ожидалось температуры выше плюс 3 градусов. Однако из-за роста атмосферного давления и солнечных лучей потеплело, пояснила синоптик.