В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Московском регионе

В конце следующей недели в центральных и северо-западных регионах страны резко понизится температура воздуха, ожидаются в том числе небольшие морозы. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в первые дни недели, 20-го и 21 января, в Москве и области будет до плюс четырех градусов тепла, однако местами возможны осадки в виде мокрого снега с дождем. Снегопад ожидается в среду, 22 января, температура воздуха в этот день составит от минус трех до плюс двух градусов.

Морозы, согласно прогнозам специалистов, начнутся с четверга. 23 января столбики термометров опустятся до минус 1–6 градусов, а с 24-го по 26 января ночью — до минус восьми. Также Паршина предупредила о выпадении снега, однако не уточнила, сколько продержится похолодание.

Отрицательная температура воздуха к концу будущей недели также ожидается в других регионах. Так, во Владимирской области в четверг похолодает до 4–5 градусов ниже нуля, в Рязани — до минус трех градусов, Твери и Санкт-Петербурге — до минус одного, Туле и Калуге — до минус двух.

Накануне специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РБК, что дневная температура 17 декабря в Москве превысила рекорд 1925 года. В минувшую пятницу столбики термометров поднялись до плюс 4,4 градуса, этот день стал самым теплым с начала 2020 года. 16 января также сообщалось о рекордно теплом дне в Москве — температура составила 3,1 градуса, повторив показатели 95-летней давности.