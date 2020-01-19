В Китае число инфицированных новым типом пневмонии выросло на 17 человек

В городе Ухань китайские врачи зафиксировали 17 новых случаев заболевания неизвестным ранее видом коронавируса. Об этом сообщается на сайте муниципального комитета по делам здравоохранения.

Среди 17 пациентов числятся 12 мужчин и 5 женщин в возрасте от 30 до 79 лет. Из них трое оказались в тяжелом состоянии. Болезнь сопровождается первыми симптомами вируса — лихорадкой и кашлем. В настоящий момент врачи проверяют на предмет болезни лиц, которые находились в тесном контакте с пациентами.

Власти Китая намерены расширить область поиска зараженных и продолжить проводить выборочные тесты на вирус.

Ранее исследователи Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона оценили число потенциально зараженных новым вирусом пневмонии в 1,7 тыс. человек. Однако на официальном уровне в Китае говорилось о 59 зарегистрированных случаев.