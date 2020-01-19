Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 17 янв, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 17 янв, 13:29
ЦБ зафиксировал рекордный в истории приток иностранцев в госдолг России Финансы, 09:00 Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу Спорт, 08:33 Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году Технологии и медиа, 08:26 Тимошенко сообщила о начале «ликвидации» Украины Политика, 08:14 В Китае число инфицированных новым типом пневмонии выросло на 17 человек Общество, 08:01 Возьмет ли Медведев первый «Шлем». Что важно знать об Australian Open Спорт, 07:07 Трамп счел глупой идеей строительство «морской стены» вокруг Нью-Йорка Политика, 07:06 Овечкин обогнал своего кумира Лемье и вошел в топ-10 НХЛ. Что важно знать Спорт, 07:01 Помпео прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии Политика, 06:34 Врач-сомнолог перечислила опасные для здорового сна привычки Общество, 05:55 СМИ узнали об отстранении от работы советника Трампа по России Политика, 05:35 Мадуро заявил о готовности к диалогу с США Политика, 05:10 Евросоюз осудил решение Турции начать буровые работы у берегов Кипра Политика, 04:53 Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек Общество, 04:20
Общество ,  
0 

В Китае число инфицированных новым типом пневмонии выросло на 17 человек

В городе Ухань китайские врачи зафиксировали 17 новых случаев заболевания неизвестным ранее видом коронавируса. Об этом сообщается на сайте муниципального комитета по делам здравоохранения.

Среди 17 пациентов числятся 12 мужчин и 5 женщин в возрасте от 30 до 79 лет. Из них трое оказались в тяжелом состоянии. Болезнь сопровождается первыми симптомами вируса — лихорадкой и кашлем. В настоящий момент врачи проверяют на предмет болезни лиц, которые находились в тесном контакте с пациентами.

Власти Китая намерены расширить область поиска зараженных и продолжить проводить выборочные тесты на вирус.

Роспотребнадзор сообщил о причине вспышки заболевания пневмонией в Китае
Общество

Ранее исследователи Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона оценили число потенциально зараженных новым вирусом пневмонии в 1,7 тыс. человек. Однако на официальном уровне в Китае говорилось о 59 зарегистрированных случаев.

Первая вспышка болезни была зафиксирована в столице провинции Хубэй в конце декабря. По данным на 17 января от неизвестного вируса скончались два человека.

Теги: пневмония, вирус, Китай
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил о причине вспышки заболевания пневмонией в Китае
Общество
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59
Общество
Исследователи назвали возможный возбудитель неизвестной пневмонии в Китае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter