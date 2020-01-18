Путин сообщил об «огромных планах» по развитию нацпроектов

Президент России Владимир Путин сообщил, что его планы не ограничиваются предложениями, с которыми он выступил в послании Федеральному собранию 15 января. Об этом президент заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Его слова передает ТАСС.

Говоря о проблемах россиян, Путин отметил, что в последнее время реальные доходы граждан «заморозились». На борьбу с этой проблемой направлены инициативы, предложенные в послании Федеральному собранию, отметил Путин. При этом он уточнил, что это «далеко не все», что хотят сделать российские власти.

«У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития. Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать», — сказал президент.

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления президент затронул темы экономического и социального развития. Кроме того, Путин предложил внести изменения в Конституцию. В частности, он выступил за передачу права Госдуме утверждать председателя правительства и вице-премьера.