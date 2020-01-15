Путин анонсировал создание комплекса материалов по Второй мировой

В России будет создан крупнейший комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных для всего мира. Об этом заявил президент, выступая перед федеральным собранием 15 января. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты», — сказал по этому поводу Путин. Такая работа — долг России как страны-победительницы перед будущими поколениями, добавил глава государства.

Материал дополняется.