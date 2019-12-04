Киев опроверг просьбу Венгрии к Госдуме о защите диаспоры на Украине

МИД Украины выяснил, что парламент Венгрии не обращался в Госдуму с просьбой помочь защитить права национальных меньшинств на Украине, сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, передает УНН.

По ее словам, после того как председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о полученной от Венгрии просьбе, посольство в Будапеште уточнило информацию у венгерской стороны и выяснило, что Национальное собрание страны не принимало таких заявлений и не могло в устной или письменной формах передать их в ходе двусторонних переговоров с Россией на уровне парламентов. По мнению МИД Украины, Киев и Будапешт являются партнерами, которые могут самостоятельно решить все вопросы, в частности те, по которым страны имеют «разные подходы».

Зеленко выразила надежду, что Венгрия, будучи членом Евросоюза и НАТО, поддерживает Украину «в противодействии российской агрессии» и не будет заключать союзов с «агрессором» против нее, а также отреагирует на появившуюся информацию.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Нацсобрание Венгрии попросило Госдуму помочь с защитой прав нацменьшинств на Украине. Он добавил, что после принятия Верховной радой закона об украинском языке как о единственно государственном диаспоры лишились права учить родные языки.