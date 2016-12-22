Президентский механизм: каким будет новый порядок увеличения пенсий

В числе поправок к пенсионной реформе, внесенных президентом в Госдуму, — фиксированные параметры увеличения пенсий на следующие шесть лет и новый порядок их индексации с 2025 года

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин внес ко второму чтению в Госдуме правительственного законопроекта о пенсионной реформе поправки (*.pdf), прописывающие фиксированные параметры увеличения страховых пенсий в 2019–2024 годах и новый порядок их индексации с 2025 года.

Согласно поправкам, стоимость одного пенсионного коэффициента (балл, или СПК) в 2019 году вырастет на 7,05%, до 87,24 руб., фиксированная выплата к пенсии — на те же 7,05%, до 5334 руб.

В 2020 году СПК и фиксированная выплата увеличатся на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%, в 2024 году — на 5,5%. В 2024 году стоимость пенсионного коэффициента будет равна 116,63 руб. (рост — на 43% к текущему значению), фиксированная выплата к пенсии — 7131 руб. (рост — на те же 43%). Увеличения будут вступать в силу 1 января каждого года.

Соответственно, пенсия по старости в номинальном выражении вырастет на 43% к 2024 году, потому что страховая пенсия рассчитывается по формуле «сумма пенсионных баллов, умноженная на стоимость одного балла, плюс фиксированная выплата».

Ежегодно пенсия будет расти быстрее инфляции, поскольку Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 4% до 2024 года.

Реальный рост пенсий будет возможен, если не реализуется риск, что денежные власти не справятся с удержанием инфляции вблизи 4%.

Пенсии работающих пенсионеров тоже будут расти

Правительство увязывало повышение пенсионного возраста с увеличением пенсий темпами выше инфляции, но в июньском законопроекте ничего про рост пенсий не говорилось. Комитет Госдумы по труду и социальной политике в своем заключении на проект призывал «законодательно закрепить порядок роста страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию», а Путин в обращении к россиянам в конце августа обещал заложить в законопроект механизм ежегодного увеличения пенсий.

Из президентских поправок следует, что пенсии работающих пенсионеров, которые не индексируются с 2016 года, будут в предстоящие годы увеличиваться наравне с пенсиями неработающих. В противном случае была бы нужна специальная оговорка, что значения СПК и фиксированной выплаты на 2019–2024 годы не распространяются на работающих пенсионеров (в поправках такой оговорки нет).

Механизм индексации после 2024 года

В действующем законе о страховых пенсиях

прописан механизм их индексации, то есть увеличения в зависимости от инфляции предыдущего года. На индекс потребительских цен предыдущего года с 1 февраля должны в обязательном порядке увеличиваться стоимость пенсионного балла и размер фиксированной выплаты. Кроме того, возможна дополнительная индексация с 1 апреля стоимости пенсионного балла и/или фиксированной выплаты в зависимости от определенных условий, в частности роста доходов Пенсионного фонда.

Однако этот механизм практически никогда не соблюдался в полном объеме. В частности, в 2016 году страховые пенсии были проиндексированы только на 4% — меньше инфляции 2015 года (12,9%). В 2018 году индексация, напротив, была выше инфляции предыдущего года. Кроме того, с 2015 года апрельский этап индексации, связанный с расчетом стоимости пенсионного коэффициента, не производился, потому что методика расчета так и не была утверждена правительством.

В итоге с 2016 года механизм индексации страховых пенсий приостановлен: до 1 января 2019 года приостановлены соответствующие положения закона, определяющие порядок ежегодного увеличения стоимости пенсионного балла и индексации фиксированной выплаты.

Владимир Путин предлагает продлить приостановку этих положений до 1 января 2025 года, а затем перейти на новый порядок индексации пенсий, при котором ежегодно с 1 февраля пенсия будет увеличиваться на инфляцию предыдущего года (так предусмотрено и действующим законодательством). Кроме того, возможна будет дополнительная индексация пенсий с 1 апреля в том случае, если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год выросла больше инфляции. Эта дополнительная индексация будет равна разнице между ростом зарплат и ростом цен (например, если номинальные зарплаты выросли на 6%, а потребительские цены — на 4%, то дополнительная индексация в апреле составит 2%), но не более «индекса роста доходов бюджета Пенсионного фонда в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий». Логика в том, чтобы в долгосрочной перспективе рост пенсий не опережал роста зарплат.



Ограничитель на дополнительную индексацию пенсий в такой же формулировке («индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий») действовал до 2016 года. Но этот показатель не был установлен никакими нормативными актами, отмечал комитет Совета Федерации по социальной политике в заключении на бюджет Пенсионного фонда 2015 года. «Следует подчеркнуть, что методика определения индекса роста доходов бюджета Пенсионного фонда в расчете на одного пенсионера отсутствует. Все предыдущие годы Пенсионный фонд и заинтересованные министерства руководствовались определенными, нигде не описанными и, соответственно, не утвержденными расчетными процедурами», — указывали экономисты РАНХиГС во главе с Юрием Горлиным​ (*.pdf).