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В США допустили возможность преодоления гиперзвуковой ракетой ПВО России

Ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», которая разрабатывается для армии США специалистами военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, вероятно, способна преодолеть российскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение выразил изданию Breaking Defense генерал Джон Рафферти.

По его словам, ракета на европейском театре военных действий будет нацелена на преодоление российской ПВО, а в Тихом океане ее целью станут китайские боевые корабли. В будущем ракета должна будет усилить ВВС и ВМС США, отметил Рафферти.

Он также добавил, что разработка PrSM ведется вместо тактической ракетной системы ATACMS. По размеру она будет меньше предшественницы, благодаря чему удастся разместить в установках большее количество зарядов. Предполагается, что ракета поступит на вооружение в 2023 году. Через два года ее планируется оснастить функцией отслеживания и уничтожения двигающихся целей в зависимости от их радиоизлучения. 

Запуск PrSM был произведен на полигоне «Уайт Сэндз» в Нью-Мексико 10 декабря 2019 года. После запуска ракета пролетела около 240 километров и поразила предназначенную для нее цель, уточняет Defense News.

12 декабря на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) прошли первые испытания запрещенной ДРСМД баллистической ракеты. По словам министра обороны США Марка Эспера, ракета средней дальности пролетела более 500 км. Он также отметил, что разработка подобных ракет является «разумным ответом» на действия России, а также противодействием Китаю.

Теги: сша, гиперзвуковая ракета, ПВО
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