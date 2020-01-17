Меркель поздравила Мишустина с вступлением в должность премьера

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравительную телеграмму новому главе российского правительства Михаилу Мишустину в связи с его назначением. Текст публикует пресс-служба кабмина ФРГ.

Меркель написала, что сердечно поздравляет Мишустина с вступлением в должность председателя правительства.

Канцлер отметила исторически сложившиеся экономические, политические, культурные и личные связи двух стран, которые составляют фундамент отношений между Россией и Германией.

«Правительство ФРГ заинтересовано в развитии этих отношений и рассчитывает на сотрудничество с вашим кабинетом министров для достижения этой цели», — говорится в телеграмме.