Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США. Об этом журналистам сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, передает корреспондент РБК.

По его словам, «Северный поток-2» важен для энергобезопасности в Европе. «Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект», — объяснил он решение компании.

В то же время Кремерс не исключил, что санкции США могут отложить на неопределенное время завершение и дальнейший запуск проекта. «Санкции, которые были введены, — да, они влияют на проект», — считает председатель Shell в России.

Компания Shell является одним из европейских партнеров российской энергетической компании «Газпром» в вопросе строительства газопровода.

В конце 2019 года американский президент Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на следующей год. Документ предусматривает введение ограничительных мер против двух газопроводов: «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Трамп объяснил свои действия «защитой европейской энергетической безопасности».