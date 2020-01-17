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Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США. Об этом журналистам сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, передает корреспондент РБК.

По его словам, «Северный поток-2» важен для энергобезопасности в Европе. «Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект», — объяснил он решение компании.

В то же время Кремерс не исключил, что санкции США могут отложить на неопределенное время завершение и дальнейший запуск проекта. «Санкции, которые были введены, — да, они влияют на проект», — считает председатель Shell в России.

Компания Shell является одним из европейских партнеров российской энергетической компании «Газпром» в вопросе строительства газопровода.

В конце 2019 года американский президент Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на следующей год. Документ предусматривает введение ограничительных мер против двух газопроводов: «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Трамп объяснил свои действия «защитой европейской энергетической безопасности».

Почти сразу после заявления американской стороны подрядчик строительства «Северного потока- 2» — швейцарский трубоукладчик Allseas — приостановил работы.

Президент России Владимир Путин говорил, что, несмотря на санкции, трубопровод будет достроен. По его словам, проект можно закончить без привлечения партнеров, однако в этом случае его завершение сдвинется на несколько месяцев — к концу 2020 года или к началу 2021-го. Глава Минэнерго Александр Новак также говорил, что «Северный поток-2» может быть запущен до конца 2020 года.

Теги: «Северный поток-2», газопровод, США
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