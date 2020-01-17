Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации

Трагедия с самолетом украинских авиалиний над Ираном — сигнал к тому, что Вашингтону и Тегерану пора заняться деэскалацией, а не обмениваться постоянными угрозами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности российских дипломатов за 2019 год, передает корреспондент РБК.

«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.

8 января самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит иранскими ПВО вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Корпус стражей исламской революции, взявший на себя ответственность за случившееся, заявил, что это произошло по ошибке оператора, принявшего Boeing 737-800 за крылатую ракету. В результате катастрофы погибли 176 человек — граждане Украины, Канады, Германии, Афганистана и ряда других государств.

В ночь с 7 на 8 января Иран наносил ракетные удары по двум американским авиабазам в Ираке. Таким образом Тегеран ответил на гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в начале месяца в результате спецоперации США в Багдаде.