В партии «Батькивщина» Гончарука обвинили в незнании Конституции

В украинской партии «Батькивщина» премьер-министра Украины Алексея Гончарука обвинили в незнании того, кому подается заявление об отставке, сообщает украинская газета «Вести» со ссылкой на слова зампреда фракции «Батькивщины» Сергея Соболева.

«Неужели премьер-министр не знает Конституции и не знает, кому подается заявление об отставке? Пусть откроет соответствующую статью, пусть посмотрит закон о кабинете министров», — сказал Соболев в кулуарах Верховной рады. По его словам, премьер должен был адресовать прошение об отставке парламенту страны.

Соболев оценил заявление Гончарука как политическое, а не юридическое. «Именно поэтому я хотел бы задать вопрос премьеру — так будет заявление в парламенте или не будет?» — сказал Соболев.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке спустя два дня после того, как в Сети появилась аудиозапись якобы с закрытого совещания 16 декабря. На ней слышно, как люди с голосами, похожими на голоса Гончарука, заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой, обсуждают, как объяснить президенту страны Владимиру Зеленскому укрепление гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, сказал, что понимание экономических процессов у Зеленского «очень примитивное». «Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там», — добавил он.