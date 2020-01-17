Дума приоритетно рассмотрит проект о введении должности зампреда Совбеза

Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России 20 января. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Законодательная инициатива президента <...> будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Государственной Думы в приоритетном порядке», — говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин направил предложенные поправки в закон «О безопасности» в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампреда Совета безопасности накануне, 16 января. Заместитель председателя будет входить в число постоянных членов Совбеза, назначаться на должность и освобождаться от нее главой государства, говорится в документе.