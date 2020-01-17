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Отставка правительства Медведева ,  
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Дума приоритетно рассмотрит проект о введении должности зампреда Совбеза

Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России 20 января. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Законодательная инициатива президента <...> будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Государственной Думы в приоритетном порядке», — говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин направил предложенные поправки в закон «О безопасности» в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Путин назначил Медведева на новую должность
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампреда Совета безопасности накануне, 16 января. Заместитель председателя будет входить в число постоянных членов Совбеза, назначаться на должность и освобождаться от нее главой государства, говорится в документе.

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Ранее в тот день Путин назначил бывшего российского премьера Дмитрия Медведева, объявившего об отставке всего правительства после послания президента Федеральному собранию, заместителем главы Совбеза России. Председателем Совбеза является президент.

Теги: Совет безопасности России, Владимир Путин, законопроект
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