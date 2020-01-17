Трамп предсказал быстрый исход слушаний по делу об импичменте в Сенате

Президент США Дональд Трамп прокомментировал процедуру судебных слушаний в связи по делу об импичменте, начатую накануне в американском Сенате. По словам американского президента, слушания по делу продлятся недолго, сообщает The Hill.

«Я думаю, что это (процедура судебных решений — ред.) должно пройти очень быстро. Это обман. Это обман, все это знают», — сказал Трамп.

15 января Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат. Это решение поддержали 228 конгрессменов, против выступили 193 человека, в том числе представитель Демократической партии. На следующий день Верхняя палата конгресса США приступила к рассмотрению дела об импичменте американского президента.

Демократическая партия во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа в сентябре 2019 года. Их обвинения основаны на содержании телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается баллотироваться на выборах президента США в 2020 году. Демократы полагают, что таким образом Трамп оказывал давление на Зеленского ради достижения своих политических целей.